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Общество2 декабря 2021 17:33

Путин назвал отсутствие контроля руководства причиной аварии на шахте «Листвяжной»

Решение о допуске рабочих и подрядчиков в шахту принималось по показаниям оборудования, стоящего на поверхности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин назвал отсутствие контроля руководства причиной аварии на шахте «Листвяжной»

Путин назвал отсутствие контроля руководства причиной аварии на шахте «Листвяжной»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля руководства. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса в четверг, 2 декабря.

«Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались», - заявил российский лидер.

Кроме того, отмечается, что решение о допуске рабочих и подрядчиков в шахту принималось по показаниям оборудования, стоящего на поверхности, что является нарушением.

Напомним, Путин также призвал «жестко спрашивать по закону» за состояние оборудования на российских шахтах, а также соблюдение техники безопасности. Кроме того, он отметил существующие проблемы в оплате труда шахтеров в стране.

Как писал сайт kp.ru, Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах России. В ходе совещания с главой государства генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о многочисленных фактах несоблюдения законодательства на шахтах