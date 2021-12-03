Глава РФПИ заявил, что ВОЗ медлит с признанием "Спутника V" из-за бюрократических преград

Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о процессе одобрения вакцины "Спутник V" со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, этот вопрос пока не был решен исключительно из-за бюрократических препятствий.

Как рассказал Кирилл Дмитриев в интервью газете La Nacion, российская сторона не видит серьезных причин, по которым ВОЗ медлит с признанием эффективности препарата от коронавирусной инфекции. Ранее эффективность вакцины была подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах и реальными данными, полученными после использования по всему миру.

Дмитриев подчеркнул, что Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ. И существующие препятствия на пути к признанию "Спутника V" носят "исключительно бюрократический характер".

Как ранее писал сайт kp.ru, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса "Спутник V" к концу 2021 года. Об этом 16 ноября заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.