Алек Болдуин заявил, что выстрел, убивший оператора, был самопроизвольным

Голливудский актер Алек Болдуин Фото: REUTERS

Голливудский актер Алек Болдуин дал первое интервью после трагического инцидента на съемочной площадке. 21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Раст" артист выстрелил из пистолета во время репетиции. Оружие оказалось заряжено боевыми патронами, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Как заявил Болдуин в своем первом интервью АВС с момента инцидента, он сам не нажимал на спусковой крючок револьвера, так как делать это было нельзя - нажатие "стирало механизм" и мешало съемкам. По словам актера, выстрел был самопроизвольным и неожиданным для него.

"Мне передали пистолет со словами "холодное оружие". Это означает, что он не заряжен. <...> Я направлял [пистолет] в камеру - ты видишь это, видишь это? - Бам. Оружие должно было быть пустым. Мне сказали, он пустой", - также добавил Болдуин.

Как ранее писал сайт kp.ru, на голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссера во время съемок фильма "Ржавчина", подала иск в суд помощник режиссера Мэми Митчелл. Она утверждает, что никакой стрельбы в том злополучном эпизоде по сценарию не предусматривалось и Болдуин вообще не должен был брать в руки оружие.