Глава МИД Норвегии выступила против передвижения союзников по НАТО около России

Норвегия обсудит этот вопрос с США и Великобританией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт выступила за ограничение передвижений союзников страны по НАТО около границ России. По ее словам, такой политики придерживается новое правительство Норвегии.

Как заявила Витфельд в интервью газете VG, Норвегии важно военное присутствие в близлежащих районах. Однако относительно присутствия у российской границы, страна хочет справляться своими силами, без помощи от союзников по НАТО.

"[США и Великобритания] могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил", — объяснила Витфельдт.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Норвегии приняли решение открыть свои границы для туристов из России. Как сообщила АТОР, до поездки все путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться.