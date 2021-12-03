Мандарины подорожали в России перед Новым годом

Стоимость мандаринов в разных регионах России колеблется от 106 до 334 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость мандаринов в России выросла перед новогодними праздниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков.

"Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля, - рассказали в компании "Эвотор". - За год средняя цена мандаринов выросла на 25%".

Помимо сезонного роста спроса в ноябре-декабре повышению цен способствовали сокращение поставок из Турции, откуда поступают в страну одни из наиболее дешевых мандаринов, а также удорожание логистики.

По данным "Эвотора", средняя стоимость на турецкие и иранские мандарины 152 рубля. Дешевле – только из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Средняя цена этой продукции из Перу составляет 269 рублей, из Марокко - 183 рубля, из Египта - 175 рублей.

Наиболее высокая цена на мандарины в России зафиксирована на Камчатке, где за килограмм придется отдать в среднем 334 рубля. Дешевле всего эти фрукты можно купить в Краснодарском крае – всего за 106 рублей. Для сравнения, в Москве мандарины стоят в среднем 217 рублей, в Санкт-Петербурге - 225 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России спрос на новогодние товары в 2021 году вырос на 70%. Наибольший рост спроса на сайте отмечается на новогодние товары с доставкой на дом. Так, елки стали заказывать в 6,4 раза чаще, а гирлянды – в 2,8 раза.