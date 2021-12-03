Центробанк отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование"

Главной причиной отзыва лицензии в ЦБ назвали недостаточное количество собственных средств компании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у ПАО "АСКО-Страхование" в Москве. Это связано с финансовым состоянием публичного акционерного общества, говорится в сообщении ЦБ России в пятницу, 3 декабря.

Отмечается, что компания нарушала минимально допустимую величину нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. Из-за этого Центробанк неоднократно применял к ней ограничения.

В ЦБ пришли к выводу, что это несет угрозу "правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и стабильности финансового (страхового) рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

В связи с этим почти все страховые договоры, заключенные ПАО "АСКО-Страхование" будут действительны только ближайшие 45 дней. После этого их действие прекращается, а застрахованным лицам вернут часть стоимости страхования.

Исключение составляют только полисы ОСАГО. Они останутся действительными до истечения срока договора. Компенсационные выплаты при необходимости будут осуществляться Российским Союзом Автостраховщиков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 7,4 миллиарда рублей с расчетами 11 ноября. К покупкам валюты Центробанк вернулся с 15 января 2021 года. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысили 2 триллиона рублей.