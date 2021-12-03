Британские ученые заявили, что реальная угроза «омикрона» будет понятна только через месяц

В Британии заявили, что реальная угроза «омикрона» будет понятна только через месяц Фото: Иван МАКЕЕВ

Британские ученые из консультативной группы при правительстве Великобритании заявили, что реальная угроза нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» будет понятна только через месяц. Об этом сообщила газета Independent.

В частности, эксперты по моделированию пандемий гриппа считают, что к этому сроку станет ясно, какой уровень госпитализаций он вызывает и каким способом обходит имеющийся иммунитет. Если резкого роста госпитализаций не произойдет, то можно «начинать расслабляться», считают они.

При этом ухудшение ситуации будет видно всего через пару недель.

Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова назвала сильную усталость одним из главных симптомов заражения «омикроном». По ее словам, самостоятельно отличить этот симптом от обычного переутомления очень сложно. Как отметила Павлова, пациент не сможет самостоятельно понять, вызвана его усталость коронавирусом или чем-то другим. Для этого нужно обратиться к специалисту за консультацией. Она отметила, что усталость при коронавирусе вызвана целым рядом причин, среди которых серьезные изменения в работе иммунной системы, головного мозга и нервной системы.