Россияне стали чаще покупать дорогие товары в 2021 году

В России стали чаще покупать дорогие товары в 2021 году Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жители России стали чаще приобретать дорогостоящие товары в 2021 году, если сравнивать с показателями прошлого года. Об этом гласят данные Росстата.

Как пишет РБК, в текущем году продажи часов увеличились на 37,5 процента, мобильных телефонов — на 27,9 процента, ювелирных изделий — на 26,6 процента, автомобилей — на 24,8 процента. По сравнению с 2019 году спрос на эти товары увеличился в 1,5 раза.

При этом упал спрос на повседневные товары и еду. В 2021 году на 2-5 процентов снизились продажи куриного мяса, яиц, макарон.

По мнению экспертов, россияне покупают дорогие товары, надеясь их перепродать дороже с учетом инфляции.

Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию, мужчинам для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц, женщинам – 155 тысяч. При этом еще в мае этого года среднестатистический россиянин желал иметь для счастья 173 тысячи рублей. Наиболее высокие запросы у жителей Москвы, которым необходимо для счастья 228 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше запросы у жителей Владивостока – 204 тысячи и Ростова-на-Дону – 198 тысяч. В пятерке также оказались Санкт-Петербург и Екатеринбург – 192 и 186 тысяч рублей соответственно. Меньше всего нужно для счастья жителю Оренбурга – 138 тысяч рублей в месяц.