В ЮАР заявили о резком росте заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса

Резкий рост заболеваемости "омикроном" зафиксирован в ЮАР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследовательница из Национального института инфекционных заболеваний Южно-Африканской Республики Мишель Грум сообщила о скачке заболеваемости омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

- Мы в действительности видим беспрецедентный рост новых случаев за весьма короткий временной промежуток, — сказала она в ходе брифинга министерства здравоохранения ЮАР.

Грум отметила, что новый штамм «довольно хорошо передается». По словам главы минздрава ЮАР Джо Паахлы, рост заболеваемости произошел гораздо быстрее, чем во время предыдущих трех волн.

Ранее британские ученые из консультативной группы при правительстве Великобритании заявили, что реальная угроза нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» будет понятна только через месяц. В частности, эксперты по моделированию пандемий гриппа считают, что к этому сроку станет ясно, какой уровень госпитализаций он вызывает и каким способом обходит имеющийся иммунитет. Если резкого роста госпитализаций не произойдет, то можно «начинать расслабляться», считают они. При этом ухудшение ситуации будет видно всего через пару недель.