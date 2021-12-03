Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выступил с предложением создать Евразийское космическое агентство.

- Я бы хотел, чтобы мы эту тему серьезно пообсуждали, — сказал он на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».

По словам Рогозина, Европейское космическое агентство смогло объединить множество стран, несмотря на то, что большие космические мощности имеются только у Германии, Франции, Италии и Испании.

Глава Роскосмоса также указал на то, что промышленное производство стран бывшего СССР долгое время было связано.

Ранее Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для посещения ее туристами. При этом Роскосмос не будет заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры, так как «это дело частных компаний», уточнил он. Рогозин отметил, что Роскосмос будет развивать направление космического туризма в части развития орбитальной пилотируемой программы.