Песков заявил, что Путин в курсе обсуждений по кадровым перестановкам в "Единой России"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам информацию, что ведется обсуждение кадровых перестановок в политической партии "Единой России".

По словам официального представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин в курсе информации.

"Разумеется, определенный обмен информацией с администрацией происходит, президент, конечно, в курсе происходящего в партии, он остается лидером партии", - отметил Песков, уточнив, что называет главу государства "неформальным лидером" "Единой России".

Песков уточнил, что президент планирует дистанционно обратиться к участникам съезда "Единой России". Какие тезисы может озвучить Путин, его пресс-секретарь не уточнил.

Напомним, председателем партии "Единая Россия" с 2012 года является зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В то же время президента РФ Владимир Путин неоднократно высказывал поддержку партии и выступал на ее съездах. В 2012 году Путин шел на президентские выборы именно от партии "Единая Россия".