Компаниям Google и Meta грозят штрафы до 10% годовой выручки в России Фото: REUTERS

Компаниям Google и Meta грозят штрафы до десяти процентов годовой выручки в России. Об этом сообщила пресс-служба Таганского суда Москвы. Судебное заседание назначено на 24 декабря 2021 года.

- Судье поступили административные материалы, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Протоколы составлены по статье о повторном отказе удалить запрещенную информацию. Компаниям грозит от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, который предшествует тому, в котором было выявлено административное правонарушение.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Etsy - крупнейшей торговой площадки для продажи вещей ручной работы. Он попал под блокировку с 1 декабря 2021 года на основании решения тамбовского суда, говорится в сообщении, которое опубликовало само ведомство. Отмечается, что с иском в суд обратился межрайонный прокурор. Причиной стал тот факт, что на сайте была размещена информация с рекламой и реализацией аксессуаров торговой марки Gucci с доставкой в пределах России. Жалоба вызвана тем, что на сайте существовала страница с репликами товаров этого модного дома.