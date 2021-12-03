Министр обороны Украины заявил о «масштабной эскалации со стороны России»

Министр обороны Украины заявляет о возможной масштабной эскалации со стороны России к концу января. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о существовании вероятности «масштабной эскалации со стороны России». Такие вывод он сделал исходя из данных украинской разведки.

На заседании Верховной рады в пятницу 3 декабря Алексей Резников назвал конец января наиболее вероятным сроком готовности России к эскалации. Выступление Резникова транслировалось в прямом эфире на Телеканале Рада.

«Наша разведка анализирует все сценарии, включительно самые худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января», - сказал украинский министр обороны.

Резников подчеркнул, что считает эскалацию со стороны России «вероятным сценарием, но не обязательным» и призвал украинские власти не допустить его. По словам Алексея Резникова, сейчас на границе с Украиной сосредоточено 94,3 тысячи российских военнослужащих.

Ранее на kp.ru сообщалось о задержании нескольких украинских разведывательно-диверсионных групп на территории России.