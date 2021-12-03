Борис Добродеев покинет пост гендиректора VK

Борис Добродеев. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Борис Добродеев объявил, что покинет пост генерального директора интернет-холдинга VK. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

- Борис Добродеев принял решение <...> покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел, — гласит текст сообщения.

Ранее холдинг USM, принадлежавший Алишеру Усманову, продал пакет акций компании «МФ Технологии» группе «Согаз», выйдя из капитала VK, ранее называвшийся Mail.ru Group. В USM уточнили, что 45% акций «МФ Технологии» принадлежало холдингу через ПАО «Мегафон», а в результате сделки данный пакет акций в капитале VK Group был продан группе «Согаз» полностью. При этом сумму сделки не раскрывают. Глава совета директоров «Согаза» Алексей Миллер назвал VK одной из самых успешных экосистем в Рунете.