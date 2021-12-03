Гинцбург рассказал, что для адаптации вакцины от коронавируса не нужен образец «омикрона»

Чтобы создать вакцину от омикрон-варианта коронавируса, не обязательно иметь его образец, заявил Александр Гинцбург. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Центре им.Гамалеи заявили, что создать вариант вакцины от коронавируса, который будет способен противодействовать омикрон-версии, можно, не имея образца этого штамма. Об этом сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

«Это возможно сделать, надо знать последовательность, она синтезируется. Мы сделали новую последовательность на основе новой нуклеотидной последовательности, которая опубликована, как мы это делали для всех предыдущих штаммов, которые стоят в пробирках в холодильнике», - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Сейчас в России нет образца штамма «омикрон». По словам Гинцбурга, в центре ожидают появления в стране инфицированного этим вариантом коронавируса, чтобы выделить образец нового штамма. Также пополнить имеющуюся в Центре «коллекцию» штаммов ковида новым вариантом может Минздрав.

Ранее сообщалось, что Россия направила запрос на получение штамма «омикрон» для изучения.

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