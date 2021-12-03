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Здоровье3 декабря 2021 9:20

Мурашко сообщил, что Россия попросила образец штамма "омикрон" для изучения

Точных сроков получения министр здравоохранения РФ не назвал
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия отправила запросы на получение образца нового штамма коронавируса "омикрон", рассказал журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в пятницу, 3 декабря.

Точных сроков получения образца министр не назвав, отметив, что для этого "нужно определенное время".

Как ранее писал сайт kp.ru, в центре "Вектор" Роспотребнадзора заявили о необходимости немедленного и всесторонннего изучения нового штамма коронавируса "омикрон".

"Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа, - уточнили в "Векторе". - Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения".

Напомним, медики ЮАР, где впервые был обнаружен омикрон-вариант коронавируса, выразили опасение, что в случае его распространения в больницах страны вскоре будет наблюдаться нехватка коек.