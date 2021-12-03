Путин: Необходимо, чтобы закон об иноагентах не нарушал права граждан

Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан Фото: REUTERS

Закон и СМИ-иностранных агентах не должен нарушать права граждан России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Центрального избирательного комитета Эллой Памфиловой.

«Нужно, чтобы он отвечал тем целям, ради которых он принят. Не нарушал права граждан», – сказал глава государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что члены организации планируют обсудить готовящиеся поправки в закон об иноагентах с новым составом комитета Госдумы по информационной политике, уточнив, что текст этих поправок пока не подготовлен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что считает оправданным закон об иностранных агентах для защиты интересов России в условиях, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии.