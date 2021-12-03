На Земле Франца-Иосифа почти полностью растаял полуостров

На Земле Франца-Иосифа почти исчез полуостров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» сообщили о почти растаявшем полуострове на Земле Франца-Иосифа, заканчивающийся мысом Месяцева. Специалисты обнаружили это во время рейда вокруг острова Ева-Лив.

- Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции, — сообщил директор нацпарка Александр Кирилов.

По его словам, карту острова составили в середине 20 века и сейчас она уже устарела.

Ранее газета India Times составила список из шести городов, которые рискуют уйти под воду к 2030 году из-за глобального потепления. Журналисты создали материал на основе карты организации Climate Central, изучающей климат. По мнению авторов, первым пострадает Амстердам, несмотря на умение голландцев защищаться от наводнений. Далее идет порт Басра в Ираке, который находится на заболоченной местности. Также угрожает опасность Новому Орлеану. Журналисты подчеркнули, что у города есть система дамб, но городским властям все равно нужно сделать больше, чтобы наводнения не случилось.