Российские суды оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 млн рублей с начала 2021 года

В России оштрафовали Meta, Google и TikTok на 111,6 млн рублей с начала 2021 года Фото: REUTERS

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что с начала 2021 года российские суды оштрафовали компании Meta и Google, а также социальную сеть TikTok на 111,6 миллиона рублей.

- С начала 2021 года за неудаление запрещенного контента по ст. 13.41 КоАП РФ российскими судами интернет-платформы привлечены к административной ответственности: Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 млн рублей, Google – на 37,5 млн рублей, TikTok – на 4,1 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что TikTok оплатил все штрафы, Facebook погасил восемь штрафов и выплатил 26 миллионов рублей, Google - три штрафа на 6 миллионов рублей. Facebook остается выплатить 44 миллиона рублей, Google — 31,5 миллиона рублей.

Напомним, компаниям Google и Meta грозят штрафы до десяти процентов годовой выручки в России. Об этом сообщила пресс-служба Таганского суда Москвы. Судебное заседание назначено на 24 декабря 2021 года. Протоколы составлены по статье о повторном отказе удалить запрещенную информацию. Компаниям грозит от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, который предшествует тому, в котором было выявлено административное правонарушение.