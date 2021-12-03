Кремль потребовал от НАТО гарантий «на бумаге» о непродвижении войск альянса на восток

России нужны гарантии «на бумаге» о непродвижении НАТО на восток, заявили в Кремле Фото: REUTERS

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о необходимости задокументированных договоренностей об отсутствии расширения НАТО на восток.

По его словам, Североатлантический альянс давал такие устные заверения и Советскому Союзу, и России, но не сдержал слово.

- Сейчас с учетом напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий, так уже дальше продолжаться не может. В какой форме будет этот документ, сказать трудно, главное, чтобы это были зафиксированные на бумаге договоренности, — сказал помощник российского лидера.

Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что страны Североатлантического альянса готовы принимать меры против России, если эта страна пойдет на агрессию против Украины, указав на готовность НАТО усиливать присутствие на «восточном фланге».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада. Путин подчеркнул, что в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, так как устные обязательства Запада не были соблюдены.