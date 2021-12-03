Еврокомиссия изучает ситуацию с исключением Литвы из таможенной системы Китая

ЕК изучает ситуацию с исключением Литвы из таможенной системы Китая Фото: REUTERS

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали сообщила, что Еврокомиссия изучает ситуацию с исключением Литвы из китайской таможенной системы.

- Мы в настоящее время находимся в контакте с Вильнюсом и Пекином, чтобы выяснить ситуацию, — сказала она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Отношения Литвы и Китая обострились 18 ноября из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня. Пекин выступил против офиса под таким названием, после чего приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, сократил кредитный лимит для литовских предприятий в Китае и прочее.

20 ноября правительство Китая приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до поверенных в делах в связи с открытием представительства Тайваня в Вильнюсе. Министерство иностранных дел (МИД) КНР в связи с этим выразило острое недовольство и решительный протест, расценив действия Литвы как вмешательство во внутренние дела Китая. Напомним, Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией КНР.