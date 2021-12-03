Американской экономике предсказали дефолт к концу декабря 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам грозит дефолт, если власти не поднимут потолок государственного долга, считают аналитики Двухпартийного политического центра. По их мнению, США не смогут выполнять финансовые обязательства уже к 21 декабря 2021.

«Дата Х по долговому лимиту, когда США не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои финансовые обязательства, наступит, вероятнее всего, между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года», – сообщается на сайте Двухпартийного политического центра.

Если США не поднимут лимит государственного долга, то последствия для экономики страны могут оказаться беспрецедентными в современной американской истории, предупреждают эксперты. Они отмечают, что это представляет серьезные риски для американских налогоплательщиков. Кроме того, несвоевременная оплата долга может вызвать «колебания во всей мировой экономике» в период восстановления и неопределенности вокруг штамма коронавируса «Омикрон», считают в организации.

Как писал сайт kp.ru, ранее эксперты датского банка Saxo Bank сообщили, что в 2023 году инфляция в Соединенных Штатах достигнет более 15%, а промежуточные парламентские выборы в стране вызовут конституционный кризис.