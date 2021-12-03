Уголовное дело возбуждено после вооруженного нападения на таксиста в центре Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения на водителя такси в центре Москвы, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Дело открыто по статье по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Ход расследования находится на контроле столичной прокуратуры. В настоящее время в отношении нападавшего решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел в пятницу, 3 декабря, на Большой Грузинской улице неподалеку от Белорусского вокзала. По рассказам очевидцев, водитель внедорожника Cadillac сигналил впереди стоящим машинам, чтобы его пропустили, при этом таксист на сигналы не реагировал, а наоборот пытался протиснуться в свободное пространство перед внедорожником.

Водитель иномарки покинул салон и подошел к таксисту. После этого между ними возник сначала словесный спор, затем они сцепились. Водитель «Cadillac выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. По предварительной информации, оружие было травматическим. Одна из пуль попала таксисту в область живота.