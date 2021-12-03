Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией возобновится 12 декабря 2021 Фото: сайт оператора финских железных дорог – компании VR

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией возобновится с 12 декабря 2021, сообщает оператор финских железных дорог – компания VR.

«Движение поездов между Финляндией и Россией, которое было приостановлено с весны 2020 года, возобновится. Поезд «Аллегро», курсирующий из Хельсинки в Санкт-Петербург, будет работать с 12 декабря», – говорится на сайте компании.

Уточняется, что железнодорожные рейсы будут осуществляться два раза в неделю в обоих направлениях. Все действующие ограничения, в том числе необходимость наличия сертификатов о вакцинации от коронавируса, сохранятся. Билеты на поездки поездами «Аллегро» уже поступили в продажу.

Как писал сайт kp.ru, в конце октября 2021 президент России Владимир Путин на встрече с финским лидером Саули Ниинисте допустил, что российские туристы могут начать поездки в Финляндию по железной дороге уже в конце этого года.