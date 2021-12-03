Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву продлили арест до 7 марта 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверской суд Москвы продлил до 7 марта 2022 года арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, обвиняемого в хищении, рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Во время судебного заседания Зуеву стало плохо, в связи с чем слушание пришлось прервать для оказания подсудимому медицинской помощи. Адвокаты обвиняемого просили суд отпустить его под залог в два миллиона рублей или отправить под домашний арест, поскольку у Зуевапроблемы с сердцем и сосудами.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 следствие предъявило обвинение ректору «Шанинки» в хищении 21 миллиона рублей. Он проходит по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, обвиняемой в хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования.

По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком вступили в сговор ради наживы.