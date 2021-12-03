Умер Андрей Измайлов, авторов романов "Жмурки" и "Бой с тенью"

Причина и обстоятельства смерти не уточняются Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российский писатель-фантаст Андрей Измайлов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет. Печальную новость сообщил политик Борис Вишневский.

"Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера (2 декабря. — Ред.) ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого. Ну как же так… Светлая память обоим и мои соболезнования родным и близким…", - написал Вишневский на своей странице ВКонтакте.

Гибель писателя также подтвердил литературный портал "Лаборатория фантастики".

Андрей Измайлов был членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Популярность ему принесла трилогия "Русский транзит", а также новеллизация двух российских кино-хитов - "Жмурки" и "Бой с тенью".

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