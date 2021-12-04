Бывший худрук горьковского МХАТа Эдуард Бояков создаст собственный театр

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков Фото: Олег КОРОЛЕВ

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков заявил о намерении создать свой театр. По его словам, на новой площадке будут запущены некоторые спектакли, которые ранее можно было увидеть в МХАТе.

"Я понял, что нужно строить новый театр, нужно делать новый именно театральный проект, нужно продолжать то движение, репертуарную политику", - сказал режиссер RTVI.

Как он отметил, в создании нового театра примет участие старый коллектив МХАТа - его попечительский совет, который ушел из организации с увольнением Боякова. Финансирование проекта будет идти на средства, которые попечители планировали направить на то, что раньше Бояков планировал во МХАТе.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман анонсировал "жесточайшие сокращения" в театре. По его словам, увольнять будут нетворческих сотрудников учреждения, чтобы устранить дисбаланс между творческим коллективом и управленцами.