Режиссер Ридли Скотт матом ответил кинокритику Антону Долину на замечание о фильме

Режиссер Ридли Скотт категорически не согласился с оценкой его новой картины Фото: REUTERS

Российский кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин взял интервью у британского кинорежиссера Ридли Скотта, известного своими фильмами "Чужой", "Гладиатор", "Бегущий по лезвию" и другими. В ходе разговора режиссер "послал" интервьюера, не согласившись с его мнением.

Долин опубликовал интервью со Скоттом на своем YouTube-канале. Кинокритик рассказал о своих впечатлениях от последней картины режиссера - "Последняя дуэль". Долин заметил, что она обладает куда большим реализмом, чем предыдущие работы мастера. Этот комментарий не понравился Скотту.

"Пошел ты ***", - ответил режиссер матом, несколько раз повторив нецензурное выражение.

Как отметил потом сам Долин в Facebook, на подобное поведение у Скотта "были причины".

"Да ну просто сказал, что новый фильм круче старого, он обиделся за старый", - пояснил Долин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ридли Скотт обвинил "милленианов" и их "сотовые" в провале "Последней дуэли". Последний фильм режиссера хоть и был хорошо встречен критиками, но не преуспел в прокате.