Депутат Рабинович рассказал о смехе в Верховной раде при докладе о "российской агрессии"

Вадим Рабинович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доклад министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Россия якобы концентрирует военные силы и технику у границы с Незалежной и может пустить все это в ход, не вызвал особого интереса у многих народных избранников. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

"Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом", - написал Рабинович, сопроводив это видеозаписью, на которой министр продолжает зачитывать подготовленный текст и не обращает внимания на гул и смех, а также откровенное отсутствие интереса к докладу у присутствующих.

Когда камеру поворачивают на зал, видно, что многие депутаты покинули свои места и активно общаются между собой, не слушая, о чем говорит Резников.

Как ранее писал сайт kp.ru, в докладе Алексей Резников заявил, что к границе стянули 94,3 тысячи российских военнослужащих. По его словам, только на территории Крыма находится 41 российская батальонно-тактическая группа, из которых восемь перебросили на территорию полуострова из других регионов РФ.