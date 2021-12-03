Минобороны Украины насчитало у границы почти 95 тысяч российских военных

Глава Минобороны Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что к границе стянули 94,3 тысячи российских военнослужащих. Соответствующее заявление министр сделал в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной раде в пятницу, 3 декабря.

"Суммарное количество войск на территории РФ, а также в Крыму, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тысячи", - заявил Резников.

По его словам, только на территории Крыма находится 41 российская батальонно-тактическая группа, из которых восемь перебросили на территорию полуострова из других регионов РФ.

Резников также отметил, что военнослужащие находятся в местах постоянной дислокации, а вот техника расположена якобы рядом с границей. По мнению украинского министра обороны, это сократит время развертывания.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

"Передвижение наших солдат на нашей территории не должно вызывать обеспокоенности. Россия ни для кого не представляет угрозы, она идет своим путем и занимается своими делами. В случае необходимости мы реагируем, если что-то угрожает нашей безопасности", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, "нагнетая страшилки" о возможном вторжении России на ее территорию.