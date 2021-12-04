Глава Сахалина рассказал о предложении датской компании арендовать остров Шумшу на Курилах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко / Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

Датская компания Copenhagen Offshore Partners предложила арендовать остров Шумшу на Северных Курилах, рассказал РБК губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он уточнил, что инвестор предлагает вложить от 2 до 2,5 млрд долларов в производство водорода.

"Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода, - уточнил Лимаренко. - Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер".

По словам Лимаренко, предприятие намерено осуществлять поставки произведенного водорода в Японию.

Губернатор уточнил, что на Северные Курилы территориальные притязания японской стороны не распространяются, поэтому никаких юридических препятствий для долгосрочного выстраивания бизнеса нет.

Глава Сахалина уточнил, что переговоры еще не завершены, поэтому говорить о заключении инвестиционного соглашения рано.

Напомним, Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны из-за разногласий по поводу прав на южную часть Курил. После войны весь архипелаг был включен в состав СССР, но Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД России неоднократно говорил, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит никакому сомнению.