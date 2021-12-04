“Ъ”: транспортная стратегия России до 2035 года включает сокращение использования личного транспорта

В России готовится сокращение использования личного транспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу Фото: REUTERS

Транспортная стратегия России до 2035 года, утвержденная правительством РФ на этой неделе, предполагает сокращение использования личного транспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу. Об этом сообщает "Коммерсант", ознакомившийся с текстом документа.

Его авторы приводят данные, согласно которым 82% вредных выбросов в атмосферу от автотранспорта приходятся на стирание дорожного покрытия и "составных частей автомобиля", следовательно, сокращение использования личного автопарка - "безальтернативный" вариант.

Решить проблему передвижения в таких условиях предлагается за счет развития общественного транспорта, в пользу которого и должна отказаться от автомобилей часть россиян. Кроме того, россиянам предложат "совместное использование" личного транспорта и будут стимулировать развитие экологичных транспортных средств, в частности, электромобилей.

Одна из мер, которая может помочь в реализации задуманного – создание специальных экологических зон, куда будет запрещено въезжать на личном транспорте, не соответствующем определенным критериям по выбросу вредных веществ. Такой вариант рассматривается в качестве одного из сценариев.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство сельского хозяйства РФ предложило ужесточить контроль за движением внедорожной техники, среди которых квадроциклы, снегоходы, болотоходы и багги.

Согласно законопроекту, новые ограничения коснутся владельцев неисправного и небезопасного транспорта, а санкции будут применяться даже в случаях, когда не горят фары, не работает звуковой сигнал или отсутствует номерной знак.