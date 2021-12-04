Госдеп заявил о прогрессе в переговорах США и России по дипломатическим визам

В вопросе дипломатических виз России и США наблюдается прогресс Фото: REUTERS

США и Россия в последние дни достигли прогресса в переговорах касательно дипломатических виз, заявил ТАСС представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

"В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении", - отметил собеседник в ответ на просьбу прокомментировать сведения о заключении предварительной договоренности по визам.

В Госдепе назвали переговоры "тяжелой работой" и подчеркнули, что функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии.

Собеседник уточнил, что ротация состава дипломатических миссий, по мнению американской стороны, поможет "установлению более стабильных и предсказуемых отношений" с Россией.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов из США. По ее словам, к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет.

Ранее аналогичные меры ввели в Соединенных Штатах, объявив о необходимости покинуть страну всех российских дипломатов, которые находятся в США более трех лет.