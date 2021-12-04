ВОЗ проведет инспекцию по оценке вакцины "Спутник V" не раньше января 2022 года

Процесс одобрения вакцины "Спутник V" в ВОЗ затянется до 2022 года Фото: REUTERS

Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки вакцины от коронавируса "Спутник V" состоится не раньше января 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

В частности, на встрече с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) достигнута договоренность о предоставлении подробной дорожной карты подачи данных. Она ожидается к концу декабря текущего года.

"Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены", - подчеркнули в международной организации.

Как ранее писал сайт kp.ru, РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину от коронавируса "Спутник V" к концу 2021 года. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее он также выразил надежду, что взаимное признание российских и иностранных вакцин от коронавирусной инфекции произойдет в текущем году.