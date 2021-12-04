Россиян предупредили о дефиците алкоголя с Нового года

Существует вероятность временного дефицита спиртного из-за изменения в законодательстве Фото: Shutterstock

Эксперты ожидают роста стоимости алкогольной продукции и не исключают возникновения ее дефицита с 1 января 2022 года. Это связывают с изменениями в ГОСТах и введением новых ГОСТов, касающихся, в том числе, обязательной маркировки продукции. Об этом сообщает "Российская газета".

Это означает, что перед Новым годом производителям в спешном порядке придется переклеивать стикеры на продукции, которая уже произведена, но не может попасть на прилавки из-за изменения законодательства, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, помимо возможного подорожания продукции из-за дополнительных затрат есть риск возникновения дефицита алкоголя, связанного с нежеланием принимать продукцию с дополнительными наклейками из-за возможных штрафов.

"Для торговых сетей стикеры - дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы, - уточнил Шапкин. - Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками она стараются не принимать".

Как ранее писал сайт kp.ru, в России с 1 декабря 2021 года вводится обязательная маркировка упакованной минеральной воды и молочной продукции со сроком хранения до 40 суток.

Теперь производители "молочки" должны наносить на продукцию специальные средства идентификации и предоставлять сведения в информационную систему маркировки.