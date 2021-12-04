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Общество4 декабря 2021 8:22

В марте 2022 года в России вступят в силу новые требования к автошколам

Список учащихся будут передавать в ГИБДД на проверку как минимум за 10 дней до начала практики вождения
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Новые требования усиливают контроль отбора людей, проходящих обучение

Новые требования усиливают контроль отбора людей, проходящих обучение

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами начнет действовать в России с 1 марта 2022 года. Как сообщает ТАСС, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Согласно тексту документа, с 1 марта 2022 года по 1 марта 2028 года автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся.

ГИБДД в течение трех дней проверит их на лишение водительских прав, наличие медицинских противопоказаний, а также сопоставит сведения об организациях, выдавших медицинские справки. Если никаких препятствий к обучению на права нет, в автошколу направят разрешение на обучение. В противном случае ученик не будет допущен к вождению.

Как ранее писал сайт kp.ru, в целях повышения безопасности дорожного движения в этом году Госавтоинспекцией был предпринят ряд мер. В частности, заместитель начальника Главного управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин напомнил, что весной изменились правила сдачи экзаменов в Госавтоинспекции для кандидатов в водители.