В марте 2022 года в России вступят в силу новые требования к автошколам

Новые требования усиливают контроль отбора людей, проходящих обучение Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами начнет действовать в России с 1 марта 2022 года. Как сообщает ТАСС, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Согласно тексту документа, с 1 марта 2022 года по 1 марта 2028 года автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся.

ГИБДД в течение трех дней проверит их на лишение водительских прав, наличие медицинских противопоказаний, а также сопоставит сведения об организациях, выдавших медицинские справки. Если никаких препятствий к обучению на права нет, в автошколу направят разрешение на обучение. В противном случае ученик не будет допущен к вождению.

Как ранее писал сайт kp.ru, в целях повышения безопасности дорожного движения в этом году Госавтоинспекцией был предпринят ряд мер. В частности, заместитель начальника Главного управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин напомнил, что весной изменились правила сдачи экзаменов в Госавтоинспекции для кандидатов в водители.