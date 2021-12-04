Гинцбург призвал быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал быстрее вводить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса на всем федеральном уровне, указав на необходимость разграничивать возможности общения привитых и непривитых

«Настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», - заявил специалистов в субботу, 4 декабря, в эфире телеканала НТВ.

Гинцбург также отметил необходимость соблюдения мер эпидемиологической безопасности, среди которых выделил необходимость ношения масок. «Ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», - уточнил он.

Напомним, в ноябре правительство внесло проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации во всех российских регионах в Госдуму РФ. При принятии данного документа, QR-код будет наужен при использовании авиа и ж/д транспортом, а также посещении общественных мест во всех субъектах страны, за исключением магазинов первой необходимости и аптек