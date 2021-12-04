Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика4 декабря 2021 15:12

Песков заявил, что Путин и Байден проведут звонок по видеосвязи 7 декабря 2021

Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Путин и Байден проведут звонок по видеосвязи 7 декабря 2021

Путин и Байден проведут звонок по видеосвязи 7 декабря 2021

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут звонок по защищенной видеосвязи 7 декабря текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля сообщил, что общение глав государств запланировано на вечер вторника, и они сами определят необходимое для разговора время.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, лидеры обсудят широкий спектр вопросов, включая Украину.