Песков заявил, что Путин и Байден проведут звонок по видеосвязи 7 декабря 2021

Путин и Байден проведут звонок по видеосвязи 7 декабря 2021
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут звонок по защищенной видеосвязи 7 декабря текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля сообщил, что общение глав государств запланировано на вечер вторника, и они сами определят необходимое для разговора время.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, лидеры обсудят широкий спектр вопросов, включая Украину.