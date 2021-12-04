В штамме коронавируса «Омикрон» обнаружили фрагмент «человеческого» генома Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый штамм коронавируса «омикрон» мог приобрести одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду. Такое мнение высказали эксперты из компании Nference, специализирующейся на анализе данных.

Специалисты установили, что указанная генетическая последовательность не встречалась у предыдущих вариантов SARS-CoV-2, но такую последовательность можно обнаружить в других вирусах, включая респираторные, а также в геноме человека.

«Включив в себя этот фрагмент, "омикрон" стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы», - заявил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

Как заявил специалист, благодаря подобной модификации вирусу легче распространяться, попадая из одного организма в другой, однако само заболевание будет проходить в легкой или бессимптомной форме.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока смертей от нового штамма не зафиксировали, однако назвали высокой вероятность дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне.