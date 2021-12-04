Росавиация: увеличившаяся активность самолетов НАТО у границ России угрожает безопасности гражданского авиасообщения

Росавиация заявила об опасности для гражданских судов из-за интенсивности полетов самолетов НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский самолет рейса Тель-Авив - Москва сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО. Такое заявление сделали в субботу, 4 декабря, в Росавиации, отметив, что увеличившаяся интенсивность полетов лайнеров Североатлантического альянса у российских границ создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

«Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов», - говорится в заявлении ведомства.

В Росавиации также заявили о намерении направить протест по дипломатическим каналам в связи с инцидентом.

Напомним, накануне, появилось сообщение, что американский разведывательный самолет опасно сблизился с пассажирским Airbus, который следовал по маршруту Тель-Авив – Москва. Инцидент произошел над Черным морем в субботу, 4 декабря 2021 года. Для избегания столкновения экипаж гражданского лайнера по сигналу авиадиспетчера изменил курс.