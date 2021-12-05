Глава Пентагона заявил о приверженности США идее защиты Украины

В Белом доме заявили, что обеспокоены ситуацией на Украине Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию на Украине. Он заявил, что Белый дом по-прежнему привержен идее защиты территориальной целостности страны.

На вопросы, касающиеся Украины, Остин ответил в субботу, 3 декабря, в ходе форума, организованного президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"Мы остаемся очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней. Мы привержены защите суверенной территории Украины", - заявил Остин.

Как пишет ТАСС, глава Пентагона, однако, отказался отвечать на вопрос о том, считает ли Вашингтон возможным российское вторжение на территорию Украины. Остин лишь отметил, что США продолжают рассматривать различные способы оказания помощи стране, чтобы Украина могла защитить свою территорию.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве в НАТО той или иной страны принимают входящие в альянс государства, а не Россия. Таким образом Псаки прокомментировала сказанное ранее президентом России Владимиром Путиным.