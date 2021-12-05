Иммунолог заявил, что повышение заболеваемости коронавирусом в России может произойти в феврале 2022 года

Следующий всплеск заболеваемости может быть вызван "омикрон"-штаммом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предположил, когда россиянам ждать нового всплеска заболеваемости коронавирусом. По мнению эксперта, новая волна придет не раньше, чем в конце января - начале февраля 2022 года.

"С учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом", - дал прогноз Крючков.

Как отметил иммунолог в разговоре с РИА Новости, новая волна заболеваемости вряд ли будет смешанной. По его мнению, уже спустя несколько месяцев новый штамм "омикрон" потеснит старую "дельту" и будет доминировать в России.

Как ранее писал сайт kp.ru, данные об "омикроне", полученные южноафриканскими учеными, говорят о том, что переболевшие коронавирусом люди заражаются новым штаммом коронавируса чаще остальных.