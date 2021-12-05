Гинцбург развеял главные мифы о коронавирусе

Маски прежде всего защищают людей, которые не обладают защитными антителами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил и развеял самые популярные мифы о коронавирусе. Среди них заявления о бесполезности ношения масок, советы вакцинироваться только "Спутником Лайт" после болезни и слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей.

В первую очередь Гинцбург в эфире НТВ напомнил, в чем смысл ношения маски во время пандемии коронавируса.

"Она защищает в первую очередь тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами", — указал Гинцбург, добавив, что также маска дает возможность предотвратить передачу возбудителя, если его переносит уже привитый человек.

Также специалист отметил, что через шесть месяцев после болезни большинство людей должны привиться "Спутником Лайт", но пожилым людям старше 65 лет также стоит вакцинироваться и вторым компонентом препарата.

Также Гинцбург опроверг слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. По его словам, это не так, что доказывают исследования.

Как ранее писал сайт kp.ru, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предположил, когда россиянам ждать нового всплеска заболеваемости коронавирусом. По мнению эксперта, новая волна придет не раньше, чем в конце января - начале февраля 2022 года.