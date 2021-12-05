Посол США Джон Салливан заявил, что "трагического насилия" на Украине поможет избежать дипломатия

США рассчитывают на нормандский формат и трехстороннюю контактную группу по Украине Фото: REUTERS

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон якобы замечает "необычное усиление" российских войск на границе Украины. По его словам, существует риск "трагического насилия" против Киева, которого можно, однако, избежать с помощью дипломатии.

"США надеются, что "катастрофического и трагического насилия на Украине" удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию", - заявил Салливан в интервью РБК.

По словам посла США в России, Вашингтон рассчитывает на решение разногласий через дипломатические структуры: нормандский формат и трехстороннюю контактную группу по Украине.

Как добавил Салливан, президент США Джо Байден поручил ему строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, несмотря на серьезные разногласия между странами.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию на Украине. Он заявил, что Белый дом по-прежнему привержен идее защиты территориальной целостности страны.