Компания Apple подала в суд на ФАС

Apple оспаривает предупреждение, выданное антимонопольной службой Фото: Иван Макеев

Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Технологический гигант пытается оспорить предупреждение, выданное за нарушение антимонопольного законодательства - компания не информировала пользователей об альтернативных и более выгодных способах оплаты товаров за пределами сервиса App Store.

Представители ФАС в комментарии для Forbes отметили, что Apple оспаривает предупреждение, выданное ей антимонопольщиками в конце августа 2021 года.

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы, 1 декабря 2021 года Apple подала заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, а на следующий день — ходатайство о приобщению к делу дополнительных документов.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор Apple Тим Кук посоветовал желающим скачивать приложения в обход магазина App Store задуматься о покупке Android-смартфона.