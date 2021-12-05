Компания Apple подала в суд на ФАС

Apple оспаривает предупреждение, выданное антимонопольной службой
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Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Технологический гигант пытается оспорить предупреждение, выданное за нарушение антимонопольного законодательства - компания не информировала пользователей об альтернативных и более выгодных способах оплаты товаров за пределами сервиса App Store.
Представители ФАС в комментарии для Forbes отметили, что Apple оспаривает предупреждение, выданное ей антимонопольщиками в конце августа 2021 года.
Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы, 1 декабря 2021 года Apple подала заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, а на следующий день — ходатайство о приобщению к делу дополнительных документов.
Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор Apple Тим Кук посоветовал желающим скачивать приложения в обход магазина App Store задуматься о покупке Android-смартфона.