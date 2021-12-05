Bloomberg: Сергей Лавров и Энтони Блинкен поспорили из-за Украины на встрече в Швеции

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Издание Bloomberg со ссылкой на неназванных очевидцев пишет, что на встрече в Швеции у главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена случился спор. Его причиной якобы стало обсуждение ответных мер Запада в случае "агрессии" против Украины.

Как говорится в публикации Bloomberg, между Лавровым и Блинкеном произошел "обмен мнений в острой форме". С американской стороны было сказано, что США и союзники будут искать пути ответа на угрозу "военного вторжения" на Украину из-за движения российских войск неподалеку от границы.

Лавров в свою очередь напомнил, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом.

"Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России", - пишет издание.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон якобы замечает "необычное усиление" российских войск на границе Украины. По его словам, существует риск "трагического насилия" против Киева, которого можно, однако, избежать с помощью дипломатии.