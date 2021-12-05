Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России о начале суровой зимы

В ряде регионов России наступит суровая зима Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели в несколько регионов России придет суровая зима.

- В Мурманской области, в Карелии будет минус 17-22 градуса, в Вологодской области - до минус 29 градусов, в Ленинградской области - до минус 14-19 градусов, в ночь на понедельник - даже до минус 22 градусов. Днем температура будет около 15 градусов мороза, — цитирует специалиста ТАСС.

В Ярославской и Ивановской областях температура воздуха упадет до 15-20 градусов. В Кировской области и Пермском крае — до 25-28 градусов.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве во второй половине следующей недели ожидаются 20-сантиметровые сугробы, что характерно для начала января. Отмечалось, что в Центральной России зима стартовала резко «с убедительных успехов», и на базовой метеостанции ВДНХ в Москве к утру четверга, 2 декабря, снежный покров вырос до восьми см, а на Балчуге данный показатель вырос до десяти см, в Тушино - до 13 см. Согласно прогнозам, обильные снегопады пройдут 7-8 декабря, в результате чего во второй половине следующей недели, 8-12 декабря, «снегомерные линейки «утонут» в сугробах на глубину 18-23 см».