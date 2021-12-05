Российский сухогруз задержан пограничниками Польши

В Польше задержан российский сухогруз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские пограничники задержали российский сухогруз «Руслана». Об этом сообщил специализированный морской портал portalmorski.pl.

- Российской судно «Руслана» находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство среди прочих Пограничной стражи, — гласит текст сообщения.

Членов экипажа проверили на содержание алкоголя в крови. Как пишет портал, у капитана сухогруза было почти 1 промилле алкоголя, у двух офицеров - около 1,5 промилле. Также сообщается, что судно задержали. Проверка случившегося продолжается.

Напомним, 1 ноября власти датского города Скаген задержали российское океанографическое судно «Академик Иоффе». Уникальное судно принадлежит Институту океанологии РАН и уже 33 года занимается исследованиями гидросферы. Точная причина ареста «Академика» неизвестна. Как сообщало Министерство иностранных дел России, имело место «обеспечительная мера по иску третьей стороны».