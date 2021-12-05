МВД России предложило освободить белорусов, детей и дипломатов от обязательной дактилоскопии

Некоторые категории иностранцев могут освободить от обязательной дактилоскопии в РФ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МВД назвали несколько категорий иностранцев, которые могут быть освобождены от обязательной дактилоскопии и фотографирования, предусмотренной для тех, кто приезжает в Россию для длительного пребывания. В проекте приказа МВД РФ говорится, что от этих процедур могут быть освобождены граждане Белоруссии, дети до шести лет, дипломаты и должностные лица международных организаций, если они приехали в страну для исполнения служебных обязанностей, пишет ТАСС.

«Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь, не достигших возраста 6 лет, являющихся должностными лицами международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, въехавшими в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей, а также членами их семей», - говорится в документе.

Также дактилоскопировать и фотографировать не предполагается иностранных граждан, являющихся главами дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, членами дипломатического персонала, консульскими должностными лицами, а также членами административно-технического персонала дипломатических представительств или консульских учреждений, владельцев дипломатических и служебных паспортов, сотрудников и членов административно-технического персонала аппаратов военного атташата, торговых представительств и других органов государственной власти иностранных государств.

На kp.ru сообщалось, что все прибывающие в РФ более чем на 90 дней иностранцы с 29 декабря 2021 года должны будут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для трудовых мигрантов.