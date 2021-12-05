Российская ракета «Союз» успешно вывела на орбиту европейские спутники Galileo Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo. Об этом сообщила компания Arianespace.

- Оба аппарата отделились от разгонного блока, — сообщил комментатор во время прямого эфира запуска ракеты.

Пуск состоялся в 03:19 по московскому времени. Двигатели разгонного блока были запущены примерно через 19 минут после старта.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал у себя в Twitter фотографию ракеты с космодрома и пошутил над зеркальным отражением аппарата на влажных плитах площадки.

- Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли, — подписал фотографию Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин выступил с предложением создать Евразийское космическое агентство. По его словам, Европейское космическое агентство смогло объединить множество стран, несмотря на то, что большие космические мощности имеются только у Германии, Франции, Италии и Испании. Глава Роскосмоса также указал на то, что промышленное производство стран бывшего СССР долгое время было связано.